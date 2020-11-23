Войти
Техкульт

ФБР нанимает 140 роботов для работы в секретном архиве

239
0
0

ФБР

За годы существования (с 1908 года) у ФБР США скопился гигантский архив документов. Помещения архива спецслужбы с начала этого года находятся в небольшом городке Винчестер, штат Вирджиния и занимают площадь 22 500 кв. метров, где в 360 000 ящиках хранится почти 2 млрд. страниц делопроизводства.

Очевидно, что поиск даже одного документа (бумажного или электронного) в «ручном режиме» в таких условиях требует много времени. А как быть, если речь идет о поступающих ежедневно сотнях и тысячах запросов из 250 отделений ФБР? Уже скоро рутинные функции работников архива будет выполнять система из 140 микророботов компании AutoStore, которая будет запущена к 2022 году. Использование роботов не только упростит поиск, но и оптимизирует доступное пространство, у машин будет свободный доступ к ячейкам с документами. Внутри объекта роботы смогут передвигаться по специальной подвесной стальной сетке, чтобы идентифицировать, а затем извлекать запрошенные документы. Система будет функционировать с соблюдением всех требований безопасности, поскольку многие документы имеют гриф «Секретно». Как сообщают в AutoStore, использование роботов в архиве поможет правительству сэкономить значительные средства на аренде и освободить часть площадей. Полностью архив в Вирджинии приступит к работе в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
Похожие новости
27.04.2020
Первая публичная демонстрация боевых машин по американской программе MPF
06.07.2017
"Оборонка уже давно отошла от пропасти"
23.06.2015
Когда робот идет на войну ("Rzeczpospolita", Польша)
13.07.2012
Звездные киборги
07.11.2011
Какое будущее ждет космических исследователей? ("Les Echos", Франция)
28.08.2008
Робот-тральщик минных полей MV-4
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников