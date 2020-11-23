ФБР нанимает 140 роботов для работы в секретном архиве

ФБР

За годы существования (с 1908 года) у ФБР США скопился гигантский архив документов. Помещения архива спецслужбы с начала этого года находятся в небольшом городке Винчестер, штат Вирджиния и занимают площадь 22 500 кв. метров, где в 360 000 ящиках хранится почти 2 млрд. страниц делопроизводства.

Очевидно, что поиск даже одного документа (бумажного или электронного) в «ручном режиме» в таких условиях требует много времени. А как быть, если речь идет о поступающих ежедневно сотнях и тысячах запросов из 250 отделений ФБР? Уже скоро рутинные функции работников архива будет выполнять система из 140 микророботов компании AutoStore, которая будет запущена к 2022 году. Использование роботов не только упростит поиск, но и оптимизирует доступное пространство, у машин будет свободный доступ к ячейкам с документами. Внутри объекта роботы смогут передвигаться по специальной подвесной стальной сетке, чтобы идентифицировать, а затем извлекать запрошенные документы. Система будет функционировать с соблюдением всех требований безопасности, поскольку многие документы имеют гриф «Секретно». Как сообщают в AutoStore, использование роботов в архиве поможет правительству сэкономить значительные средства на аренде и освободить часть площадей. Полностью архив в Вирджинии приступит к работе в 2022 году.