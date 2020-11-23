ФИОП поделится опытом кадрового сопровождения инновационных производств

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО приглашает 25 ноября 2020 года представителей высокотехнологичных компаний и технических вузов на Всероссийскую онлайн-конференцию "Кадровое сопровождение инновационных производств".

Особенность развития высокотехнологичного сектора российской экономики состоит в том, что инфраструктура, призванная осуществлять её ресурсное, в том числе кадровое сопровождение, растёт существенно медленнее, чем это необходимо. Период актуальности современных промышленных технологий сегодня зачастую меньше времени базовой подготовки специалистов в системе профессионального образования и продолжает сокращаться. Необходим запуск адекватного механизма, обеспечивающего оперативный ответ на кадровые запросы высокотехнологичных отраслей экономики.

Речь идет о подготовке специалистов к выполнению ими трудовых функций на рабочих местах, которые ранее либо не существовали, либо функционал их значительно изменился, а в некоторых случаях сами рабочие места ещё только должны будут появиться на предприятиях в процессе реализации инновационных проектов. Внедряемые технологии зачастую являются не просто инновационными, но и уникальными в своей отрасли. Они не имеют аналогов в отечественной практике и требуют новых профессиональных компетенций, которые не формировались действующими программами учреждений профессионального образования.

Как показывает опыт, обе стороны этого процесса: система образования и рынок труда - на сегодняшний день пока не выработали эффективных инструментов для конструктивного диалога и последующей продуктивной работы по целевой подготовке и переподготовке специалистов. Успешное и оперативное решение этих задач оказывается возможным только при системном подходе к организации обучения специалистов, необходимых предприятиям, включая целенаправленную консолидацию всех необходимых для этого ресурсов.

На площадке конференции её участники обсудят создание и внедрение такой системы организации образовательных ресурсов, которая использует потенциал всех партнёров Фонда: институтов развития, организаций высшего образования, компаний наноиндустрии и научного сообщества - для профессиональной постановки и решения задачи кадрового обеспечения новых и быстро развивающихся наукоемких компаний. Расскажем о результатах и эффектах реализованных программ, представим кейсы участников.

Соорганизаторами мероприятия выступают АНО "еНано", Межотраслевое объединение наноиндустрии, Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии и Национальный фонд подготовки кадров.

Конференция проводится дистанционно на платформе Zoom. Для участия требуется регистрация. Письмо с информацией по входу на мероприятие будет выслано на электронные адреса, указанные при регистрации.

Акционерное общество "РОСНАНО"

Создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО "РОСНАНО" находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на конец 2019 года работает 115 предприятий и R&D центра в 37 регионах России.

Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.