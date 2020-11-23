МЧС России отправит усиление в Карабах

МЧС формирует сводную группировку в качестве усиления к уже имеющимся силам для отправки в Нагорный Карабах.

Группировку формируют из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасцентров, отряда по проведению работ в условиях особого риска "Лидер" и Рузского центра управления. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщение сказано, что группировка отправится из Ногинского спасательного центра. В нее войдут 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости.

"Отправка сил и средств МЧС России в Нагорный Карабах запланирована на ближайшие дни. Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие COVID-19", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тимофей Борисов