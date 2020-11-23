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Российские саперы снова в Лаосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 33 военнослужащих прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для гуманитарного разминирования территории страны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации прибыли в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для совместного выполнения задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг)», - говорится в сообщении.

На территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами, указали в департаменте.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, отмечается в сообщении.

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Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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