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Военно-промышленный курьер

Несмотря на пандемию и санкции у России устойчивые позиции по оружейному экспорту

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках международного форума «Армия-2020» российская сторона подписала с иностранными партнёрами контрактов на сумму 1,16 трлн рублей.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В «Рособоронэкспорте» ожидают, что по итогам текущего года продажи российской военной продукции останутся на уровне последних лет. По мнению экспертов, Москва сохранит второе место в мире по экспорту вооружений благодаря успешной работе оборонной промышленности, несмотря на пандемию и западные санкции.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул важность форума «Армия-2020» для межгосударственных и межведомственных отношений.

«По итогам его работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с иностранными партнёрами подписаны контракты на сумму 1,16 трлн рублей, что в 1,2 раза превышает показатели прошлого года», - сказал Мизинцев, выступая на VI межведомственной научно-практической конференции по теме: «Развитие системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году».

В частности, иностранцам продемонстрировали танк Т-14 и боевую машину пехоты Т-15 на платформе «Армата», БМП нового поколения «Курганец-25», колёсные бронетранспортёры на платформе «Бумеранг», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», новую реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» и другие современные образцы.

Как ранее отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, «российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран».

«Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объёмы сотрудничества с нашими иностранными партнёрами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы», - цитирует Михеева RT.

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