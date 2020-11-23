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ТАСС

Европейское космическое агентство намерено осуществлять пилотируемые полеты в космос

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Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Представитель агентства Даниэль Нойеншвандер признал, что решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ESA) прорабатывает варианты осуществления пилотируемых полетов в космос, но если это и произойдет, то нескоро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Welt am Sonntag.

"Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки", - заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут "пилотируемые старты".

Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких-либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что "чем раньше [это произойдет], тем лучше".

В настоящее время Европа использует для отправки своих специалистов в космос российские или американские корабли. При этом ESA сталкивается с проблемами финансового характера при разработке ракеты Ariane 6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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