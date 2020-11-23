Посол Израиля в РФ называет иранские ракеты непосредственной угрозой для многих стран

Отряды радикальной группировки уже превратились в грозную, хорошо вооруженную силу.

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран должен покинуть Сирию, его действия в этой стране угрожают безопасности Израиля, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"К сожалению, в Сирии присутствие Ирана довольно значительное. И иранские силы, и различные подразделения проиранской военизированной милиции активно действуют на границе с Израилем", - сказал Бен Цви в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что позиция Израиля состоит в том, что Иран должен полностью уйти из Сирии.

"Мы называем это "total roll-back". Есть только две причины активной деятельности Ирана в сирийском направлении. Первая - Тегеран стремится создать шиитский коридор из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю. Вторая - непосредственная угроза Израилю. К сожалению, действия Ирана в Сирии напрямую угрожают безопасности Израиля", - подчеркнул посол.

Бен Цви отметил, что иранское присутствие в Сирии не снижается, кроме того, через территорию этой страны идут поставки вооружений ливанскому шиитскому движение "Хезболла".

"Нас очень беспокоит их активизация возле нашей границы", - подчеркнул он.

По словам посла, Иран - это главный источник дестабилизации на Ближнем Востоке в целом, за счет поддержки "Хезболлы", ХАМАС и других организаций, действий в Сирии и Ираке, а также наличия баллистических ракет дальностью полета 2,5 тысяч км.

"Эти вооружения угрожают не только Израилю, мы находимся ближе. Иранская баллистическая ракета средней дальности (2000 - 2500 км) направлена на другие объекты, это все должны принять к сведению. С одной стороны, это стратегическая проблема Израиля, а с другой - непосредственная угроза для многих стран. Мы стараемся донести до всех потенциальный масштаб катастрофы. Израиль - не единственное государство, которое может серьезно пострадать. Если у агрессивного режима есть на вооружении ракета, способная достичь Европы, то это четкий сигнал для ввода оружейного эмбарго", - подчеркнул он.

Посол добавил, что эти вопросы являются одной из тем обсуждения Израиля и Российской Федерации.