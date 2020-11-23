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Интерфакс-АВН

Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H совершила беспосадочный полет на Ближний Восток

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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Stuart Bright

Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока и обратно, сообщило Центральное командование ВС США.

"Экипажи B-52H Stratofortress ВВС США из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот, штат Северная Дакота, 21 ноября выполнили дальний миссию на Ближний Восток в целях сдерживания агрессии и заверения партнеров и союзников США в поддержке", - говорится в сообщении.

В миссии были задействованы два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. В воздухе они находились более 24 часов. Самолеты, в частности, были зафиксированы над Израилем, Иорданией и Саудовской Аравии

На Ближнем Востоке их сопровождали американские истребители F-15E и F-16. Кроме того, перелет бомбардировщиков через Атлантику на Ближний Восток и обратно обеспечивали самолеты-заправщики KC-10 и KC-135.

"Беспосадочный миссия демонстрирует способность вооруженных сил США в сжатые сроки развернуть боевую авиацию в любой точке мира и интегрироваться в операции Центрального командования, чтобы помочь сохранить региональную стабильность и безопасность", - отметили в командовании.

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Страны
Израиль
Иордания
Саудовская Аравия
США
Продукция
B-52
F-15
F-16
KC-135
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