«Калаш» в калибре .50 BMG: пятилетнее развитие проекта

Любовь к «Калашникову» и крупному калибру сподвигла американца Брендона Херреру создать проект AK50 Leviathan. С какими сложностями пришлось столкнуться, и на каком этапе сейчас создание АК в калибре .50 BMG, рассказал сам оружейник в интервью thefirearmblog.com.

История AK50 Leviathan началась в 2015 году, когда были разработаны чертежи оружия в калибре .50 BMG, по внешнему виду копирующего автоматы Калашникова. Уже на следующий год Херрера показал первый прототип. Впрочем, всё оказалось не так просто, как задумывалось изначально.

История проекта AK50 Leviathan В настройках видео доступен перевод субтитров

В видеоинтервью Херрера рассказал, как продвигается проект AK50 Leviathan, с какими проблемами пришлось столкнуться, и почему разработка идёт так долго.