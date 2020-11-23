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Газета.ru

Старая гвардия: в США назвали лучшие корабли России

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Источник изображения: gazeta.ru

National Interest перечислил 5 лучших российских военных кораблей

В пятерку самых опасных российских военных кораблей входит крейсер «Петр Великий» - крупнейший надводный боевой корабль в мире. Недооценивая силу ВМФ России, американские военные стратеги совершают ошибку, пишут журналисты в США. Однако растущую мощь российского флота в странах Запада отмечали не раз.

Пять самых опасных российских кораблей ВМФ перечислили в американском журнале National Interest. По мнению издания,

Военно-морской флот РФ - один из мощнейших в мире, и недооценивать его «себе дороже».

Опасен для ВМС США самый большой боевой корабль в мире - крейсер «Петр Великий», спущенный на воду в 1989 году. Его основная задача в случае войны с Америкой - уничтожать авианосцы, основную ударную силу США.

Не меньшую угрозу для авианесущих сил Соединенных Штатов представляет ракетный крейсер «Москва», спущенный на воду в 1982 году.

Для борьбы с субмаринами противника российский флот может применять корветы типа «Стерегущий», особенно - корвет «Сообразительный». Он оснащен модульным противолодочным и противоторпедным вооружением.

В списке оказался также эсминец «Настойчивый» - флагман Балтфлота, вооруженный противокорабельными ракетами. Наконец, значительно расширяет возможности боевого применения российских самолетов и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Его сила не только в палубе, с которой могут взлетать истребители, но также в противокорабельных ракетах «Гранит» и зенитно-ракетных комплексах «Кинжал».

Эсминец "Настойчивый" - флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.

Ранее National Interest оценил новое вооружение модернизированного российского фрегата «Маршал Шапошников», спущенного на воду еще во времена холодной войны.

На корабль устанавливают новейшие ракеты, планируется оснастить его и гиперзвуковыми «Цирконами».

Летом британская газета Daily Mail признала растущую мощь российского ВМФ после парада кораблей в День Военно-морского флота. В статье отмечается, что Москва много сил и средств вложила в модернизацию своего флота за последние годы. Кроме того, президент РФ Владимир Путин анонсировал вхождение в состав ВМФ еще четырех десятков кораблей и оснащение их гиперзвуковым оружием.

По Неве в честь праздника прошли 46 кораблей и судов российского ВМФ, на них находились порядка 4 тыс. матросов и морских офицеров.

Обращаясь к гражданам страны и военнослужащим в ходе парада, Владимир Путин рассказал, что ранее были заложены шесть новых кораблей дальней морской зоны. По его словам, уровень оснащенности российского ВМФ возрастает неукоснительно.

Сейчас в составе флота корабли, которые оснащены высокоточным оружием. Кроме того, есть стратегические подводные крейсеры, многоцелевые подлодки и летательные аппараты.

«Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», - подчеркнул верховный главнокомандующий РФ.

Растущая мощь российского флота беспокоит НАТО. В начале июля влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что более 10 российских субмарин находились в водах северной Атлантики. Такой активности США и их союзники не наблюдали от отечественного ВМФ со времен холодной войны, говорится в статье. Россия при этом неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких агрессивных намерений, однако свои рубежи готова защищать всеми возможными средствами.

Субмарины Северного флота отправились с баз, расположенных в российской Арктике, и вышли в Атлантический океан. Эти маневры стали «крупнейшими после окончания холодной войны, позволив продемонстрировать силу и амбиции флота России по защите своих территорий», пишет WSJ.

Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО», заявил руководитель Объединенного морского командования альянса вице-адмирал Кит Блаунт. Он отметил также, что походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними.


Петр Николаев

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Страны
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США
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Адмирал Кузнецов
Гранит
Кинжал ЗРК
Пётр Великий
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
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