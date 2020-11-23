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РИА Новости

National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей

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Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал пять самых опасных кораблей Военно-морского флота России.

Как отмечает издание, российский флот является одним из самых мощных в мире, и американские военные стратеги, которые недооценивают его, делают это "на свой страх и риск".

Крейсер "Петр Великий", по версии NI, крупнейший — надводный боевой корабль в мире. В материале указывается, что основной задачей "Петра Великого" в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев.

Ракетный крейсер "Москва" также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника. Его ввели в эксплуатацию в 1982 году.

Корвет "Сообразительный" относится к типу кораблей "Стерегущий", и, как отмечается в материале, обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением. Кроме того, он оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.

Эсминец "Настойчивый" — флагманский корабль Балтийского флота. Издание подчеркивает удачное сочетание противокорабельных ракет эсминца и противолодочного вооружения корветов типа "Стерегущий", четыре из которых, в том числе и "Сообразительный", также входят в состав Балтийского флота.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", как отмечается в материале, значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Кроме того, автор материала указывает, что помимо авиакрыла из истребителей Су-33 и МиГ-29К, крейсер обладает и значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты "Гранит" и ЗРК "Кинжал".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Кинжал ЗРК
МиГ-29К
Пётр Великий
Су-33
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Авианосец
БФ
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