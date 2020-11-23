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Российская газета

МВД создаст банк биометрических данных граждан РФ и иностранцев

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Источник изображения: Денис Абрамов/РИА Новости

Министерство внутренних дел России создаст централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Данная база позволит идентифицировать людей по лицу и отпечаткам пальцев. Кроме того, технология даст возможность определять личность человека или неопознанных тел по геномной информации, взаимодействуя с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации, пишет ТАСС.

Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. За это время планируется разработать программное обеспечение, необходимое для формирования, ведения и использования банка данных.

Ранее сообщалось, что всех желающих попасть в Соединенные Штаты могут обязать предоставлять свои биометрические данные. В США создадут базу, в которую будут вносить сведения обо всех иностранцах, запрашивающих иммиграционную или туристическую визу. В Вашингтоне считают, что сбор биометрических данных на раннем этапе даст властям больше времени на проверку биографии тех, кто хочет приехать в США.

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