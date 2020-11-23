Российские военные рассказали о занятиях спортом на авиабазе Хмеймим

Занятия спортом являются наиболее эффективным способом снять психоэмоциональное напряжение у российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом в воскресенье, 22 ноября, рассказал журналистам помощник командующего российской группировкой войск в САР Владимир Двоенко.

По его словам, для спортивных тренировок и игр создана вся необходимая инфраструктура.

«Статистика не ведется, но потребность в занятиях по физической подготовке на базе многократно возрастает», — отметил Двоенко.

Он добавил, что занятия спортом набирают популярность среди военнослужащих. Например, те, кто прежде сдавал нормативы по физподготовке на «удовлетворительно», ходят в спортивный городок при базе, чтобы улучшить свои показатели.

Среди завсегдатаев хмеймимской спортплощадки — кандидат в мастера спорта по четырехборью майор Резван Абиев, который хочет освоить новую дисциплину — спортивную стрельбу.

«Ближе всего кроссфит. Функционалку надо развивать… бегать, и прыгать, и подтягиваться. Потому что человек должен быть готов всегда к любым ситуациям, действовать в любых ситуациях», — сказал военнослужащий.

Отмечается, что среди популярных соревновательных видов спорта на Хмеймиме — волейбол и футбол. Часто на товарищеские матчи сюда приезжают знаменитые спортсмены и чемпионы.

Ранее, 21 ноября, российские военные, которые несут службу на базе ВКС в сирийском Хмеймиме, рассказали о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.