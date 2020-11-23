Закрыть волну: как средства радиоэлектронной борьбы изменят силу флота

Российские моряки смогут топить корабли и подводные лодки противника с помощью помех

Минобороны планирует перевооружить центры радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Военно-морского флота до конца следующего года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. С каждым годом такие средства становятся всё более важными в войнах и различных конфликтах. Но флот предъявляет к ним свои требования — корабли и подводные лодки действуют на расстоянии в тысячи километров от берега. Как им смогут помочь в мирное и военное время центры РЭБ и какими уникальными системами обладают российские моряки, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

На передовом рубеже

Прошедшая вторая карабахская война отчетливо показала новые методы ведения боевых действий: массовое использование беспилотных летательных аппаратов и широкое применение средств радиоэлектронной борьбы. Давно прошли те времена, когда Военно-морской флот ассоциировался только с кораблями и подводными лодками.

Настоящий ВМФ России это прежде всего оперативно-стратегические межвидовые образования, отвечающие за оборону больших территорий России. Они способны вести боевые действия на море, под водой, в воздухе, на суше и в радиоэлектронной сфере. Так, Калининградскую область обороняет Балтийский флот. Крым — это зона ответственности Черноморского флота. За Камчатку отвечает командование войск и сил на северо-востоке России. Кольский полуостров и большая часть Арктики — это Северный Флот.

В составе военных округов есть бригады радиоэлектронной борьбы. Это по существу фронтовые формирования для ведения боевых действий в радиоэлектронной сфере. Во флоте аналог таких бригад называется центром радиоэлектронной борьбы. В составе ВМФ их пять — по одному на флотах европейской части России и два на Тихом океане.

Корабли Черноморского флота в Крыму Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вообще ведение боевой и обычной жизнедеятельности флотских соединений без радиоэлектроники сегодня представить невозможно. Сигналы управления передаются посредством коротковолновой радиосвязи. Наведение систем управления оружием, навигация, передача информации между кораблями и штабами — всё это радиоэлектронная сфера. Время посыльных судов парусных эскадр и передача информации флагами давно ушло в прошлое.

Сами же морские центры радиоэлектронной борьбы в настоящее время находятся на передовом рубеже. Последние годы самолеты стран НАТО постоянно совершают полеты около Калининградского эксклава и Крымского полуострова. В этом году дошло до имитации стратегическими бомбардировщиками США ракетных ударов по воинским частям и кораблям Балтийского и Черноморского флотов. Корабельные группировки ВМС НАТО регулярно отрабатывают свои задачи в этих морях. Весной нынешнего года ВМС США и Великобритании впервые за 30 лет зашли в акваторию Баренцева моря.

Всё это вынуждает российское командование укреплять как ВМФ в целом, так и его радиоэлектронный компонент.

Последние годы на вооружение центров РЭБ поступили комплексы подавления коротковолновой радиосвязи «Мурманск-БН». Они предназначены для обнаружения коротковолновых линий радиосвязи в стратегических, оперативных звеньях управления противника, а также для технического анализа выявленных целей и их радиоэлектронного подавления.

Мощность комплекса может достигать 400 кВт. В боевом применении «Мурманск-БН» способен работать на дальностях до 5 тыс. км. Таким образом, применяя комплекс из района Калининградской области, можно, по сути, выключить всю КВ-радиосвязь НАТО на Атлантическом океане. А действуя из района Камчатки, можно тушить радиосигналы в радиусе от Чукотки до Японских островов. Другим комплексом борьбы с КВ-радиосвязью является «Самарканд». Какие-либо его характеристики в открытой печати никогда не публиковались. Спутниковую же связь можно подавить, используя другие системы, в частности «Тирада-2».

От них не скрыться

Важнейшим элементом обороны стало ведение радиоэлектронной разведки. Она осуществляется самолетами разведчиками, самолетами радиолокационного обнаружения (в частности, Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR) и служит для уточнения расположения военных объектов и кораблей. Далее полученные данные могут быть переданы на носители крылатых ракет — корабли и бомбардировщики. Для борьбы с ними используются станции радиопомех воздушным и космическим бортовым радиолокационным средствам противника «Красуха-4» и «Красуха-2».

Радиоэлектроника развивается быстрыми темпами, и на замену комплексам «Красуха» создан новый комплекс «Дивноморье». Он используется для постановки помех зарубежным самолетам-радарам и спутниковым системам радиолокационной разведки, вертолетам, беспилотникам и крылатым ракетам.

Развертывание наземного многофункционального модуля помех «Красуха-4» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Комплекс размещается всего на одной машине. Работа «Дивноморья» полностью автоматизирована. Обнаружив цель, система самостоятельно анализирует сигнал и определяет его тип, направление и мощность излучения. По этим данным выявляются тактико-технические характеристики объекта. После этого автоматика составляет план подавления и самостоятельно выбирает наиболее эффективный тип помех. Дальше система воздействует на РЛС противника мощным шумовым излучением.

По некоторым сведениям, такой комплекс поступил на вооружение 841-го центра РЭБ и, по слухам, комплекс уже был проверен на силах ВМС Великобритании в Северном море. Также продолжается насыщение береговых сил ВМФ системами, предназначенными для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

При этом береговые комплексы РЭБ российского флота не только осуществляют радиоэлектронную защиту сил и средств флота, но и проводят активную радиоэлектронную разведку сил зарубежных стран, собирая и анализируя данные.

Особо стоит отметить, что использование разнообразных комплексов находится под управлением автоматизированных систем управления, которые позволяют комплексно закрывать все частоты, каналы управления, связи и навигации для использования силами вероятного противника.

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Центры РЭБ — важнейший элемент так называемых зон ограничения доступа. Такие зоны созданы в Калининградской области, в Крыму, на Кольском и Камчатском полуостровах. В их составе разнообразные ударные подсистемы, в частности береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», авиационные и корабельные силы, силы ПВО, такие как комплексы С-400 и «Панцирь-С1». Невидимым щитом и мечом таких «зон» служат центры радиоэлектронной борьбы ВМФ.

Безусловно, военнослужащие США и НАТО, оперируя вблизи границ Российской Федерации, ощущают на себе воздействие в радиоэлектронном спектре. Так, некоторое время тому назад адмирал Джон Ричардсон, руководящий военно-морскими операциями США (отечественный аналог — главнокомандующий ВМФ), заявил в интервью радиостанции Voice of America: «В последние годы американские военные моряки сталкиваются со всё более усиливающимися российскими возможностями в области радиоэлектронной борьбы. Нам необходимо нарастить средства противодействия таким угрозам со стороны России. Для американского флота это новая задача. Именно эти разрушительные технологии станут решающими в будущих битвах, но мы пока сильно отстаем. Мы должны срочно увеличить инвестиции на этом направлении».

В целом же средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России находятся на более передовом уровне, чем у других стран. Кроме того, ведется активное развитие и создание новых систем и комплексов.

Дмитрий Болтенков