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ТАСС

Российские саперы помогут очистить Лаос от неразорвавшихся боеприпасов

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БРДМ-2М
БРДМ-2М ВС Лаоса.
Источник изображения: Vientiane Times \ youtube.com

Для помощи в разминировании территории страны был направлен отряд из 33 российских военнослужащих

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил России прибыли в Лаос, где помогут очистить провинцию Сиангкхуанг от неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для совместного выполнения задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома Тхонгхайхин (провинция Сиангкхуанг)", - сказали в ведомстве.

Для помощи в разминировании территории страны был направлен отряд из 33 российских военнослужащих.

Кроме того, как отметили в Минобороны РФ, на территории Лаоса будет развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. "Лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами", - пояснили в российском военном ведомстве.

Для российские военных саперов это уже третья командировка в Лаос.

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Лаос
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