Помпео доволен успехами на переговорах между Кабулом и талибами

Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Афганские власти и движение "Талибан" (запрещено в РФ) добились прогресса на переговорах и не должны останавливаться на достигнутом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня", - написал он в своём твиттере.

Помпео подтвердил, что во время визита в Доху в субботу провёл встречу как с переговорщиками-талибами, так и с переговорщиками от Кабула.

В Катаре талибы и представители афганского руководства проводят переговоры, цель которых - урегулировать многолетний вооружённый конфликт.