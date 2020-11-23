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Интерфакс-АВН

Помпео доволен успехами на переговорах между Кабулом и талибами

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Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / File

Вашингтон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Афганские власти и движение "Талибан" (запрещено в РФ) добились прогресса на переговорах и не должны останавливаться на достигнутом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я приветствую работу обеих сторон, так как они продолжили переговоры и добились прогресса. Призываю активно продолжать дискуссии по политическому урегулированию и полному и бессрочному прекращению огня", - написал он в своём твиттере.

Помпео подтвердил, что во время визита в Доху в субботу провёл встречу как с переговорщиками-талибами, так и с переговорщиками от Кабула.

В Катаре талибы и представители афганского руководства проводят переговоры, цель которых - урегулировать многолетний вооружённый конфликт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
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