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Известия.ru

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии и осуществила успешный запуск спутника зондирования мирового океана Sentinel-6, сообщили в субботу, 21 ноября, на сайте компании Илона Маска.

Ракета стартовала в учетное время, в 20:17 мск.

Спутник Sentinel 6 Michael Freilich, созданный компанией Airbus, является совместной разработкой Европейского космического агентства и американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила вертикальную посадку на космодром вскоре после старта для ее последующего использования.

17 ноября корабль Crew Dragon совершил стыковку с МКС. Отмечалось, что он рассчитан на причаливание к станции в автоматическом режиме. Однако при необходимости, как и в российских «Союзах», возможна ручная стыковка.

Crew Dragon стартовал к МКС c мыса Канаверал во Флориде в ночь на понедельник, 16 ноября. На борту корабля находились три астронавта NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

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