«Результат близок к нулевому»: уйдут ли США из Афганистана

Трамп хочет вывести большую часть войск США из Афганистана

Конгресс США пытается помешать решению президента Дональда Трампа вывести войска из Афганистана. Члены палаты представителей надеются на поддержку Госдепартамента и ушедшего в отставку главы Пентагона Марка Эспера. Присутствие США в Афганистане продолжается уже почти 20 лет, однако, как отмечает эксперт, какого-либо значимого результата оно не принесло.

На фоне сообщений о том, что отставленный министр обороны США Марк Эспер выразил озабоченность по поводу сокращения войск США в Афганистане в секретной записке в Белый дом, надзорная группа под руководством демократов попросила администрацию Дональда Трампа передать все внутренние документы, относящиеся к выводу военных из Афганистана. Об этом пишет Defense News.

Демократы, по-видимому, ищут документы, составленные военными и гражданскими чиновниками, которые советовали президенту Дональду Трампу не ускорять вывод войск и при этом заявляли главе Белого дома, что талибы (организация запрещена в России) не выполнили обещания по деэскалации насилия.

Член палаты представителей демократ Стивен Линч был среди законодателей, которые выразили опасения, что вывод войск может сделать Афганистан убежищем для террористов всех мастей, которые со временем захотят напасть на США и их союзников.

В письме на прошлой неделе Линч попросил исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и госсекретаря Майка Помпео поделиться документами, касающимися соблюдения Талибаном (запрещенная в России организация) мирного соглашения с США. Кроме того, он попросил внутренние документы администрации по этому поводу, включая и секретные документы, такие как служебная записка экс главы Пентагона Марка Эспера.

«Решение президента США отдать приказ о выводе дополнительных войск США из Афганистана было, очевидно, принято в связи с возражениями экс-министра обороны Марка Эспера.

Последний, как сообщается, направил в Белый дом секретный меморандум, предостерегающий президента США от дальнейшего сокращения войск, ссылаясь на «продолжающееся насилие, возможно, опасность для оставшихся войск в случае быстрого вывода, потенциальный ущерб для союзов и опасения по поводу срыва внутриафганских переговоров». Об этом говорится в письме Стивена Линча, как сообщается в газете The Washington Post.

Приказ Дональд Трампа сократить к 15 января 2021 года военное присутствие США в Ираке и Афганистане до 2500 человек, похоже, противоречит давнему совету главы Центрального командования ВС США генерала морской пехоты Кеннета «Фрэнка» Маккензи и других.

Как отметил в эфире CNN командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Миллер, необходимые условия не были выполнены афганской стороной, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли с этим согласился.

В поисках документов демократы могут пролить свет на взаимоисключающие заявления Милли и советника главы Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Когда в прошлом месяце О'Брайен сказал, что численность войск США сократится до 2500 военнослужащих к началу 2021 года, Милли назвал его слова лишь «предположением», что, в свою очередь, побудило О'Брайена на резкий ответ.

«Это не домыслы. Это приказ Верховного главнокомандующего», - сообщил тогда О'Брайен.

На фоне неоднозначной реакции конгресса США на объявление о сокращении воинских контингентов в Афганистане и Ираке Стивен Линч далеко не единственный законодатель, который проверяет по этому поводу Пентагон и Госдепартамент.

В среду члены палаты представителей демократ Сет Моултон и Адам Кинзингер, сопредседатели группы конгресса США по Ираку, написали письмо Миллеру и Помпео, в котором потребовали объяснить, как сокращение повлияет на уровень угрозы террористических атак, связанных с Ираком и Афганистаном. Они выразили озабоченность деятельностью группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) в Афганистане и влиянием Ирана в Ираке.

«Разведка показывает, что обе проблемы являются дестабилизирующими факторами в этом критическом регионе, и минимизация нашего военного и дипломатического присутствия позволит злоумышленникам заполнить вакуум, который мы создаем собственными руками», - заявили они, добавив, что «должен быть хорошо структурированный переход оперативного контроля к иракским и афганским силам безопасности».

«Усиление военного давления заставило Талибан сесть за стол переговоров. И практически все согласились, что дальнейшие сокращения будут основаны на определенных условиях. Другими словами, они дают, а мы отдаем»,

- сказал член палаты представителей республиканец Мак Торнберри, выступая в Heritage Foundation. «И я не знаю ни одного условия, которое оправдывает дальнейшее сокращение наших войск в Афганистане. На самом деле, я думаю, выражение «чтобы вы там не делали, мы собираемся сократить наши войска еще больше» на дальнейших переговорах неуместно», - добавил законодатель.

Аналогичные опасения были высказаны по другую сторону Атлантики, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул в своем заявлении: «Мы находимся в Афганистане почти 20 лет, и ни один союзник по НАТО не хочет оставаться там дольше, чем это необходимо. Но в то же время цена за слишком ранний или несогласованный вывод войск может быть очень высокой».

Йенс Столтенберг добавил, что уход из Афганистана теперь создает опасность того, что страна станет убежищем для международного терроризма и рассадником ИГ.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник выразила свою обеспокоенность тем, что ранний вывод американских войск подорвет текущие усилия НАТО в регионе.

Силы альянса в Афганистане в настоящее время насчитывают около 12000 военнослужащих, из которых более половины - не американцы. Но силы альянса сильно зависят от американской поддержки и транспортных возможностей ВС США.

«Соединенные Штаты ввели войска в Афганистан в декабре 2001 года, после терактов 11 сентября. Более чем за 18 лет боевых действий в этой стране погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. Однако в целом результат если не нулевой, то весьма к нему близкий», - рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как отметил собеседник издания, в 2014 году США вывели из страны значительную часть войск, оставив в Афганистане около 13 тыс. бойцов и командиров. В Афганистане с невоенной миссией также находятся силы НАТО и союзников альянса из 39 стран (в настоящее время около 17 тыс. человек), которые обучают и консультируют афганских военных. Считается, что специалисты НАТО покинут страну не раньше 2024 года.

«Вероятность того, что после вывода американских войск Афганистан превратится в рассадник международного терроризма, весьма и весьма велика. Есть некоторые основания предполагать, что новая администрация Белого дома пересмотрит эти решения», - полагает Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок