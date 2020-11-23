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Интерфакс-АВН

РПЦ высказалась за полный переход российской армии на контрактную основу

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ.
Источник изображения: iz.ru

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Русская православная церковь высказалась за отказ от привлечения срочников на службу в Вооруженные силы РФ в связи с инцидентом в Воронеже, где на днях солдат расстрелял сослуживцев.

"Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, современная армия должна состоять из контрактников - людей, которые пришли в армию по призванию и которые за военную службу получают вознаграждение. "Случайные люди в армии очень опасны, потому что они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современной армией. Я не разделяю мнение тех людей, которые говорят, что каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу", - сказал митрополит, отметив, что говорит это как человек, который прошел два года воинской службы.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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