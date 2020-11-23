Президент Азербайджана заявил о новых возможностях в регионе после трехстороннего заявления по Карабаху

Баку. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху привело к созданию новых, многообещающих условий в регионе, заявил в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Трехстороннее заявление - важный шаг в установлении прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. Хочу особо отметить личную роль президента России Владимира Путина. Он принимал активное и эффективное участие в подготовке текста соглашения, и факт успешной реализации этого соглашения во многом зависит от того, что текст был подписан президентом России", - заявил Алиев в субботу на встрече в Баку с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. Думаю, что формат партнерства сегодня имеет новые черты, как с точки зрения миротворческой миссии в целом, так и с точки зрения долгосрочного сотрудничества в регионе", - заявил азербайджанский лидер.

"На мой взгляд, это в интересах стран региона, потому что страны нашего региона, безусловно, должны играть ключевую роль в укреплении безопасности. Пункты, согласованные в трехстороннем заявлении, показывают, что при наличии благих намерений и конструктивного подхода вопросы, которые ранее считались нерешенными, могут быть решены", - сказал Алиев.

"Мы также рады, что другие члены Минской группы, которые не принимали непосредственного участия в разработке Заявления, выразили свое положительное отношение к тексту, хотя и с опозданием. Конечно, мы справедливо ожидали от них более оперативного ответа. Однако, похоже, были определенные факторы, которые не позволяли им подготовить свои позиции. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда", - отметил президент Азербайджана.

"Я знаю, что в Москве проходила встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Я считаю, что их позитивный подход к этому заявлению также сыграет важную роль в укреплении мер безопасности и установлении прочного мира", - сказал Алиев.

Азербайджан с 27 сентября вел военную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.