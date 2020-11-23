Войти
Российская газета

Пара противолодочных Ту-142 пролетела над тремя северными морями

258
0
0
Источник изображения: rg.ru

Важное известие пришло с Северного флота. По сообщению наших военных, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнила двенадцатичасовой патрульный рейд над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

В пресс-службе Северного флота (СФ) сообщили, что самолеты преодолели за это время более семи тысяч километров. Они шли по заранее определенному маршруту над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых.

Международные правила использования воздушного пространства наши военные пилоты не нарушали. А вот ряд важных миссий выполнили. "В ходе полета, помимо решения задач патрулирования, летчики осуществляли разведку ледовой обстановки, данные о которой существенно облегчают навигацию по Северному морскому пути", - объяснили в штабе СФ.

Вообще-то для патрулирования в небе различных регионов мира командование обычно использует стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики - такие задачи российские авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Противолодочные Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. К примеру, Тихоокеанский флот в марте нынешнего года информировал о рейде двух таких самолетов над нейтральными водами неподалеку от берегов Аляски. Тогда командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что для сопровождения приблизившихся к их границе пары российских дальних противолодочных самолетов в воздух поднимали истребители ВВС Канады и США.

Выполнение подобных задач в Минобороны РФ прежде особо не афишировали. Но два года назад глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". А ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

Но самолеты Ту-142 обычно характеризуют не как средство воздушного патрулирования, а в связи с крупными военно-морскими учениями, где в том числе отрабатывается поиск "вражеских" подлодок и кораблей. Флотские "туполевы", собственно, для этого и предназначены. Тот же Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны. Он имеет боевой радиус действия до 6,4 тысячи километров и практическую дальность полета 12 тысяч 550 км.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Продукция
Ту-142
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
СФ
ТОФ
Похожие новости
25.05.2020
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников