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Российская газета

Шойгу: Миротворцы обеспечат безопасность на линии соприкосновения в Карабахе

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Источник изображения: rg.ru

В субботу министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры с руководителем минобороны республики Закиром Гасановым. Рабочий визит в Азербайджан был организован по поручению президента РФ Владимира Путина.

На приеме президент Алиев высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России от 10 ноября и действия в Нагорном Карабахе нашего миротворческого контингента.

В свою очередь, Сергей Шойгу проинформировал руководителя закавказского государства о развертывании в Карабахе российских "голубых касок".

"Уважаемый господин президент, - обратился к Алиеву наш министр. - Я благодарен за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов.

Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана. Миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше".

Президент Азербайджана высоко оценил усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.

"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно. И это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - заявил Алиев.

Он выразил благодарность президенту Владимиру Путину, министру обороны и руководству России за активное участие в подготовке и принятии этого важного документа.


Юрий Гаврилов

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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