Журналист из Голландии проник на секретное онлайн-совещание министров ЕС

МОСКВА, 21 ноября / Радио Sputnik. Голландский журналист подключился к секретному совещанию министров обороны стран Евросоюза, сообщает издание Politico.
Отмечается, что стать участником секретной видеоконференции смог журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws. По данным издания, пароль и логин он подсмотрел в Twitter одного из участников встречи.
"Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию", – ответил корреспондент на замечание главы внешней политики Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конференция секретная.
Боррель указал, что действия журналиста подпадают под уголовное преступление, после чего несанкционированный доступ попросили побыстрее прекратить.
Инцидент вызвал серьезные вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС. Как выяснили СМИ, журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции на высоком уровне благодаря информации, опубликованной в аккаунте министра обороны Нидерландов в Twitter.
Позднее стало известно, что представитель военного ведомства случайно опубликовала в соцсети фотографию, содержащую секретную информацию.
Сообщается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала вне здания ведомства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.
Ранее радио Sputnik сообщило, что голландец без труда взломал Twitter Трампа.