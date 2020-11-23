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РИА Новости

Журналист из Голландии проник на секретное онлайн-совещание министров ЕС

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Программирование.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 21 ноября / Радио Sputnik. Голландский журналист подключился к секретному совещанию министров обороны стран Евросоюза, сообщает издание Politico.

Отмечается, что стать участником секретной видеоконференции смог журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws. По данным издания, пароль и логин он подсмотрел в Twitter одного из участников встречи.

"Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию", – ответил корреспондент на замечание главы внешней политики Евросоюза Жозепа Борреля о том, что конференция секретная.

Боррель указал, что действия журналиста подпадают под уголовное преступление, после чего несанкционированный доступ попросили побыстрее прекратить.

Инцидент вызвал серьезные вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС. Как выяснили СМИ, журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции на высоком уровне благодаря информации, опубликованной в аккаунте министра обороны Нидерландов в Twitter.

Позднее стало известно, что представитель военного ведомства случайно опубликовала в соцсети фотографию, содержащую секретную информацию.

Сообщается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала вне здания ведомства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что голландец без труда взломал Twitter Трампа.

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Страны
Нидерланды
Россия
Проекты
Евросоюз
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