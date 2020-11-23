В России нейросеть научили определять фейки на видео с точностью 90%

Российские разработчики создали сервис распознавания технологий «фальшивых» лиц на видео при помощи нейросетей. Разработка была представлена в рамках программно-образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» для специалистов в области искусственного интеллекта.

«В рамках интенсива «Архипелаг 20.35» представили разработку на основе нейросети, которая позволяет быстро определять признаки технологий deepfake с точностью более 90%», — сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы в субботу, 21 ноября.

Там уточнили, что над проектом работала российская компания VIEN.

В дальнейшем сервисом смогут пользоваться медиакомпании, новостные и PR-агентства, которые нуждаются в проверке информации, а также пользователи, сомневающиеся в подлинности видеороликов.

Как пояснил технический директор VIEN Максим Попилин, разработка представляет настроенный процесс поточной загрузки видеоконтента, разделения на кадры, блока применения моделей для Fake Video Detection и последующей сборки в итоговое видео.

Сервис может быть выведен на рынок в течение следующих двух лет в случае объединения разработчиков с инвестором и технологическими партнерами.

Ранее стало известно, что с марта 2020 года социальная сеть Twitter планировала маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.

Тогда сообщалось, что фотографии и видео будут помечаться специальным индикатором, который будет означать, что данные медиафайлы являются фальсификацией.