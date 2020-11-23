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РИА Новости

Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике

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Противолодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два экипажа противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота выполнили плановые полёты в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше семи тысяч километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет проходил над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Кроме патрулирования летчики разведывали ледовую обстановку, данные о которой облегчают навигацию по Северному морскому пути.

Подчеркивается, что полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Выполнению полётов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают вопросы на слётанности и пилотирования в сложных условиях", - добавляется в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Проекты
Арктика
СФ
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