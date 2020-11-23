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ТАСС

Шойгу обсудил обстановку в Карабахе с президентом и министром обороны Азербайджана

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Глава Минобороны России выразил уверенность в том, что режим прекращения огня будет соблюдаться и дальше

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уверен, что действующий в Нагорном Карабахе режим прекращения огня будет соблюдаться и впредь. Об этом он заявил в субботу на встрече с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым.

"Считаю, что с исторического заявления [лидеров России, Армении и Азербайджана] прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - сказал российский министр обороны.

В ходе встречи Ильхам Алиев высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября, особо отметив усилия России по стабилизации обстановки, а также действия российских миротворцев.

"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - заявил глава Азербайджана.

Ильхам Алиев также выразить благодарность президенту России и лично Сергею Шойгу за активное участие в подготовке и принятии этого важного документа.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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