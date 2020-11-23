Войти
Интерфакс-АВН

Россия направит в Армению врачей для лечения раненых в Карабахе

331
0
0
Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Минздрав России готов оказать помощь Армении для лечения пострадавших во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня по нейрохирургии, травматологии, психиатрии, комбустиологов (занимаются ожогами - ИФ). Если сочтете необходимым, направим сюда бригады, и в онлайн у нас уже существуют реанимационно-консультационные центры, могут оказывать поддержку дистанционно", - сказал Мурашко на встрече с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном в субботу.

По его мнению, пострадавшим в Армении может потребоваться помощь из-за "осложнений после взрывных травм, ожогов, они будут находиться в фазе развития септических осложнений, потребуется психологическая поддержка".

По словам министра, телемедицинские консультации готов организовать Центр медицины катастроф.

Он отметил, что из-за пандемии и "напряженной ситуации" в Армении ряд намеченных встреч пришлось отменить, но заверил, что "при облегчении ситуации готовы все возобновить".

В свою очередь Торосян в ответ на предложение министра о помощи врачей сказал, что "действительно это те специальности, которые нам нужны, чтобы обменяться опытом, и на месте заниматься обслуживанием конкретных пациентов".

"Раненые - это бремя до сих пор есть на системе, вне зависимости от заявлений лидеров наших стран. Раненых нужно лечить месяцами, годами, мы обязательно в рабочем порядке согласуем и примем помощь", - отметил Торосян.

Ранее Мурашко передал Торосяну для апробации образцы российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Армянская сторона до сих пор не озвучивала данные о погибших и раненых в ходе войны в Карабахе.

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября сообщил на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, что "число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тыс. человек, раненых свыше 8 тыс. человек".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
Похожие новости
19.11.2020
"Принесли мир": Совфед разрешил направить миротворцев в Карабах
28.10.2020
Не числом, а уменьем
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
30.07.2020
Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11 из-за пандемии
07.12.2012
СНГ: взгляд в будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников