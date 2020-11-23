Россия направит в Армению врачей для лечения раненых в Карабахе

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе.

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Минздрав России готов оказать помощь Армении для лечения пострадавших во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы готовы обеспечить вам помощь наших специалистов самого высокого уровня по нейрохирургии, травматологии, психиатрии, комбустиологов (занимаются ожогами - ИФ). Если сочтете необходимым, направим сюда бригады, и в онлайн у нас уже существуют реанимационно-консультационные центры, могут оказывать поддержку дистанционно", - сказал Мурашко на встрече с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном в субботу.

По его мнению, пострадавшим в Армении может потребоваться помощь из-за "осложнений после взрывных травм, ожогов, они будут находиться в фазе развития септических осложнений, потребуется психологическая поддержка".

По словам министра, телемедицинские консультации готов организовать Центр медицины катастроф.

Он отметил, что из-за пандемии и "напряженной ситуации" в Армении ряд намеченных встреч пришлось отменить, но заверил, что "при облегчении ситуации готовы все возобновить".

В свою очередь Торосян в ответ на предложение министра о помощи врачей сказал, что "действительно это те специальности, которые нам нужны, чтобы обменяться опытом, и на месте заниматься обслуживанием конкретных пациентов".

"Раненые - это бремя до сих пор есть на системе, вне зависимости от заявлений лидеров наших стран. Раненых нужно лечить месяцами, годами, мы обязательно в рабочем порядке согласуем и примем помощь", - отметил Торосян.

Ранее Мурашко передал Торосяну для апробации образцы российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Армянская сторона до сих пор не озвучивала данные о погибших и раненых в ходе войны в Карабахе.

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября сообщил на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, что "число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тыс. человек, раненых свыше 8 тыс. человек".