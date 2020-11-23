Северный флот РФ пополнился гидрографическим катером

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Северный флот получил в состав большой гидрографический катер проекта 19920 "Александр Макорта", сообщила пресс-служба флота.

"С подъемом флага катер официально вошел в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота", - сообщил флот.

По словам командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, экипаж "Александра Макорты" внесет достойный вклад в изучение морей Арктики.

Новый большой гидрографический катер проекта 19920 построен на судостроительном предприятии "Окская судоверфь" в Нижегородской области. Катер "Александр Макорта" был заложен 31 мая 2018 года, в июле 2020 года спущен на воду.