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Интерфакс-АВН

Северный флот РФ пополнился гидрографическим катером

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БГК проекта 19920
БГК проекта 19920.
Источник изображения: ГТРК "Амур"

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Северный флот получил в состав большой гидрографический катер проекта 19920 "Александр Макорта", сообщила пресс-служба флота.

"С подъемом флага катер официально вошел в состав 44-го района гидрографической службы Северного флота", - сообщил флот.

По словам командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, экипаж "Александра Макорты" внесет достойный вклад в изучение морей Арктики.

Новый большой гидрографический катер проекта 19920 построен на судостроительном предприятии "Окская судоверфь" в Нижегородской области. Катер "Александр Макорта" был заложен 31 мая 2018 года, в июле 2020 года спущен на воду.

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Страны
Россия
Проекты
19920 Баклан
2020-й год
Арктика
СФ
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