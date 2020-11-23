Войти
Известия.ru

РФ и Армения подписали регламентирующие работу миротворцев документы

306
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Армении

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского оборонного ведомства в субботу, 21 ноября.

Глава российского министерства поздравил Арутюняна с вступлением в должность министра обороны Армении, на которую он был назначен 20 ноября.

«В завершение встречи министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта», — отметили в ведомстве.

Во время встречи собеседники высоко оценили роль и усилия России в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе. Шойгу рассказал об уже проделанной работе и предстоящих программах.

Министры оборонных ведомств подчеркнули важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.

Также они указали на важность созданного в Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который занимается возвращением беженцев и восстановлением гражданской инфраструктуры.

Российская ведомственная делегация в составе Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Алексея Оверчука, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой прибыла в Ереван утром в субботу. Она также посетит Баку.

На встрече с Пашиняном Шойгу заявил, что Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Он также отметил, что российские миротворцы контролируют дорогу на Степанакерт в и что мирная жизнь в регионе налажена.


В свою очередь глава Лавров сообщил, что переговорах в столице Армении все стороны признали безальтернативность заявления по Карабаху, и что попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана неприемлемы.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Он предусматривает ввод в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.11.2020
Шойгу обсудил обстановку в Карабахе с президентом и министром обороны Азербайджана
23.11.2020
Мирная жизнь налажена: Шойгу обсудил с Пашиняном Карабах
23.11.2020
Шойгу: Россия не допустит дальнейшего кровопролития в Карабахе
14.10.2020
Прекратить огонь: Шойгу обсудил Карабах с турецким коллегой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников