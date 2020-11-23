РФ и Армения подписали регламентирующие работу миротворцев документы

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского оборонного ведомства в субботу, 21 ноября.

Глава российского министерства поздравил Арутюняна с вступлением в должность министра обороны Армении, на которую он был назначен 20 ноября.

«В завершение встречи министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны России Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта», — отметили в ведомстве.

Во время встречи собеседники высоко оценили роль и усилия России в стабилизации военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе. Шойгу рассказал об уже проделанной работе и предстоящих программах.

Министры оборонных ведомств подчеркнули важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.

Также они указали на важность созданного в Карабахе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, который занимается возвращением беженцев и восстановлением гражданской инфраструктуры.

Российская ведомственная делегация в составе Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Алексея Оверчука, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой прибыла в Ереван утром в субботу. Она также посетит Баку.

На встрече с Пашиняном Шойгу заявил, что Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Он также отметил, что российские миротворцы контролируют дорогу на Степанакерт в и что мирная жизнь в регионе налажена.

В свою очередь глава Лавров сообщил, что переговорах в столице Армении все стороны признали безальтернативность заявления по Карабаху, и что попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров России, Армении и Азербайджана неприемлемы.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Он предусматривает ввод в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.