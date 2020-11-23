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WarSpot

Турецкий Altay: в Корею за двигателями

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Южная Корея может оказаться спасительницей турецкой танковой программы. Вчера, 20 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что компания BMC обратилась к Hyundai Rotem для решения проблем с силовой установкой для танка Altay.

BMC ведёт непрямые переговоры в области оборонных технологий через Hyundai Rotem с двумя южнокорейскими концернами: производителем двигателей Doosan и S&T Dynamics. Ранее двигатель от Doosan и трансмиссия от S&T Dynamics тестировались на танке K2 Black Panther, но позже трансмиссию заменили на немецкую из-за проблем с долговечностью.

Танк Altay

Источник изображения: defensenews.com

Турки намеревались снабдить Altay немецким двигателем MTU и трансмиссией RENK, но переговоры с немецкими производителями за последние пару лет провалились из-за эмбарго на поставки оружия в Турцию. Аналогичная проблема у Турции возникла с Францией, которая должна была поставлять броню для танка Altay.

«Мы надеемся, что наши переговоры в итоге разрешат проблемы, связанные с силовым агрегатом, который мы будем использовать в цикле серийного производства. Мы, вероятно, проведём ещё несколько месяцев переговоров, прежде чем узнаем, в каком направлении мы движемся», — рассказал Defense News источник в программе закупок танка Altay.

Altay — перспективный основной боевой танк третьего поколения. Машина названа в честь генерала армии Фахреттина Алтая (1880–1974), командовавшего 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919–1923 годов. В 2007 году военные заказали разработку танка турецкой компании Otokar, а в 2011 году на свет появился первый прототип (всего было собрано четыре предсерийные модели). При разработке Altay компания Otokar тесно взаимодействовала с южнокорейским производителем Hyundai Rotem, ранее разработавшим K-2 Black Panther — один из самых высокотехнологичных танков в мире.

Масса танка Altay составляет 60 т, машина может разгоняться до 70 км/ч и имеет запас хода 500 км. Длина танка — 7,3 м (с орудием — 10,3 м), ширина — 3,9 м, высота — 2,6 м. Экипаж состоит из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя. Основным вооружением танка является 120-мм гладкоствольная пушка (боекомплект — 57 снарядов), вспомогательным — дистанционно управляемый модуль с пулемётами калибра 12,7 или 7,62 мм или же 40-мм автоматический гранатомёт. Одна из ключевых особенностей танка Altay — система активной защиты AKKOR. Ожидается, что стоимость одной серийной машины составит $5,5 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Франция
Южная Корея
Продукция
Altay
K2
Компании
BMC
Hyundai
Renk
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