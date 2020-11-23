Мирная жизнь налажена: Шойгу обсудил с Пашиняном Карабах

Шойгу провел переговоры с Пашиняном

Делегация глав российских министерств и ведомств прибыла в Армению для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном. Армянская сторона поблагодарила Москву за помощь в урегулировании конфликта. После переговоров в Ереване Шойгу отправился в Баку.

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук и глава Роспотребнадзора Анна Попова вошли в состав делегации из РФ, которая прибыла 21 ноября в Ереван, сообщил ТАСС.

В правительстве Армении агентству рассказали, что члены межведомственной делегации проведут в этот день встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Сергей Шойгу в ходе рабочего визита, совершенного по поручению президента России Владимира Путина, уже провел в Ереване встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

Министр обороны России проинформировал Пашиняна и Аратюняна о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, развертывании на местах подразделений миротворческого контингента РФ и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий и решении гуманитарных задач в регионе.

"Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста», - отметил Шойгу.

По его словам, российские миротворцы контролируют дорогу на Степанакерт и обеспечивают возвращение беженцев. Как подчеркнул глава оборонного ведомства, на сегодняшний день в регионе уже налажена мирная жизнь.

«И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий", - уточнил Сергей Шойгу.

Премьер-министр Армении поблагодарил Россию за то, что она восстанавливает мир в Нагорном Карабахе. "Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации... Времена были непростыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась", - констатировал он.

Шойгу обсудил с Пашиняном и Арутюняном широкий спектр актуальных тем, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года.

После переговоров с армянской стороной российская делегация отправилась в Баку.

Президент России накануне сообщил, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Как подчеркнул Путин, задачей этой делегации станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.

Глава государства также предупредил о последствиях срыва трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

По его словам, люди, которые пытаются затормозить исполнение этих договоренностей, должны осознавать, что альтернативой этому может быть только война.

«И если не дай бог это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность», - констатировал глава РФ.

Министр иностранных дел России также накануне обратил внимание, что в Нагорном Карабахе были попытки воспрепятствовать деятельности российских миротворцев, которых направили в регион в рамках соглашения о прекращении огня.

«Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью», - подчеркнул Лавров в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Говоря о вмешательстве России в ситуацию в Нагорном Карабахе, Путин назвал это важным с точки зрения внутренней безопасности и экономики.

«Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», - подчеркнул он.

По словам российского президента, обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизировалась.

Кроме того, он указал на четкую и слаженную работу российских миротворцев. Глава государства также выразил надежду на долгосрочное урегулирование ситуации.

Лидия Мисник