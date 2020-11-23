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Известия.ru

Новый малый корабль с ракетами «Калибр» вошел в состав Балтийского флота

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Корабль проекта 22800 «Одинцово», оснащенный ракетами «Калибр», принят в состав Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла», — говорится в заявлении флота.

МРК «Одинцово» оснащен крылатыми ракетами «Калибр», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным вооружением.

Корабли этого проекта могут выполнять задачи как в составе отрядов и группировок, так и одиночно.

На прошлой неделе фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» поразил ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря.

В сентябре экипаж подлодки Черноморского флота «Колпино» успешно поразил береговую мишень ракетным комплексом «Калибр» в рамках учений «Кавказ-2020».

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Страны
Россия
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22350
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
СФ
ЧФ
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