Ирано-турецкая карабахская война

После окончания первой карабахской войны в начале 1990-х гг. внешняя политика Ирана на этом направлении во многом шла в фарватере политики России. Иран также заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана, но высказывался исключительно за мирное разрешение конфликта и старался развивать связи как с Азербайджаном, так и с Арменией. Однако история фактических отношений Ирана с двумя этими странами заметно отличалась, пишет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в статье для газеты "Ведомости".

(с) Ahmed Mukhtar / AP

Отношения Тегерана и Еревана в последние четверть века были стабильными и хорошими. В Иране не видели угроз с этого направления, более того, членство Армении в ОДКБ и наличие там российской военной базы были сдерживающим фактором против усиления турецкого и американского влияния. В свою очередь, для Армении Иран стал очень важным политическим и экономическим партнером как сам по себе, так и как один из двух (наряду с Грузией) транзитных путей для торговли с внешним миром, так как границы с Азербайджаном и Турцией были закрыты со времен первой карабахской войны. Более того, поставки военных грузов для российской военной базы в Армении в последнее десятилетие были возможны только через Иран, так как Грузия после войны 2008 г. перекрыла российский военный транзит через свою территорию.

Что касается отношений Тегерана и Баку, то, несмотря на то что в последние годы они были на подъеме, проблемные точки никуда не делись. Так, азербайджанские власти с первых лет независимости опасались усиления иранского влияния, особенно среди религиозных азербайджанцев-шиитов. Для обеспечения экономического развития в Баку сделали ставку на западные страны, а в сферах военного и военно-технического сотрудничества Азербайджан развивал связи с Турцией и Израилем. Учитывая, что для Ирана Турция является региональным соперником, а Израиль и вовсе открытый противник, это отрицательно сказывалось на ирано-азербайджанских отношениях. В 2012 г. Иран после убийства своего физика-ядерщика даже обвинил Азербайджан в содействии израильской разведке.

Иранские власти опасаются использования Азербайджана для распространения сепаратистской пропаганды среди миллионов иранских азербайджанцев. Последние составляют большинство в некоторых иранских северо-западных провинциях, это второй по численности народ в Иране после персов. Конечно, большая часть иранских азербайджанцев вполне лояльна Ирану, они широко представлены в иранской политической и экономической жизни на разных уровнях. Тем не менее проблем может доставить даже небольшое активное меньшинство, и иранские власти внимательно следят, чтобы не допустить этого.

Вторая карабахская война и масштабная помощь Турции Азербайджану - от политической поддержки до поставок вооружений, отправки боевиков из северных районов Сирии и базирования турецких истребителей в Азербайджане во время войны - стали для Ирана крайне неприятным событием. Хотя Иран и Турция стараются избегать прямых конфликтов и имеют точки двустороннего сотрудничества, агрессивная турецкая политика и ранее уже сталкивалась с иранскими интересами. Например, в Сирии Иран поддерживает правительство, а Турция - нет. На этом фоне активное участие Турции в перекраивании сложившегося положения дел на границе Ирана, да еще и с привлечением боевиков из Сирии, вызвало беспокойство в Тегеране. Со стороны иранских представителей посыпались заявления, что для Ирана неприемлемы террористы в Карабахе, хоть они и старались дипломатично не указывать прямо на какие-либо страны.

Неудивительно, что в итоге Иран начал массированную переброску войск на границу как непосредственно с зоной конфликта, так и с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. Причем если размещение там ПВО еще можно объяснить необходимостью перехвата шальных турецких реактивных снарядов и БПЛА, залетавших на территорию Ирана, то переброска сухопутных войск и Корпуса стражей исламской революции явно была вызвана более серьезными опасениями.

Дополнительное напряжение вызывали попытки агентуры через социальные сети организовать беспорядки среди иранских азербайджанцев на северо-западе Ирана с требованиями закрыть границу с Арменией. Конечно, для силовиков было нетрудно подавлять беспорядки, но лишние проблемы особой радости у иранских властей тоже не вызывали.

Прекращение боевых действий в Карабахе вызвало в Иране вздох облегчения, но результаты войны с усилением турецкого влияния и военного присутствия в Азербайджане, а также ростом пантюркистских настроений вряд ли радуют иранское руководство. Не исключено, что после прошедших событий Иран будет вынужден оставить усиленное военное присутствие на данном направлении на длительный период.

После визита Ильхама Алиева в вернувшийся под контроль Баку район знаменитых Худаферинских мостов на границе с Ираном в интернете появились кадры азербайджанского президента через прицел иранского снайпера с другой стороны границы. Это частная инициатива, но похожая на утечку с намеком для руководства Азербайджана: Иран намного ближе Турции и тем более Израиля, внимательно следит за происходящим и готов нанести удар в случае попытки использования третьей страной азербайджанской территории для враждебных акций против него.