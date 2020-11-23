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Искать подлодки противника будут детекторы магнитных аномалий

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США договорились с канадской компанией CAE о разработке и поставке детекторов магнитных аномалий для корабельных противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk.

В рамках первого этапа проекта канадская компания должна будет оборудовать новыми детекторами шесть вертолетов, которые затем пройдут испытания, пишет N+1 со ссылкой на The Drive.

Вертолеты MH-60R поступили на вооружение ВМС США в 2006 году. Они заменили устаревшие противолодочные машины SH-60B и SH-60F, которые были оборудованы детекторами магнитных аномалий. Тогда военные посчитали, что оснащения вертолетов MH-60R достаточно для эффективного обнаружения надводных и подводных кораблей. В частности, вертолеты имеют в составе бортового оборудования сонары.

Детектор магнитных аномалий представляет собой устройство, реагирующее на локальные возмущения магнитного поля Земли в присутствии металлических объектов. При обнаружении таких возмущений устройство подает сигнал. На флоте детекторы магнитных аномалий позволяют обнаруживать подводные лодки, находящиеся в подводном положении.

За основу для нового детектора магнитных аномалий для вертолетов MH-60R канадские разработчики возьмут выпускаемое сегодня устройство MAD-XR.

УНИАН отмечает, что этот детектор оснащен подвесным датчиком длиной 24 сантиметра и диаметром 15 сантиметров. Масса устройства, потребляющего мощность 30 ватт в режиме продолжительной работы, составляет всего 1,5 килограмма. MAD-XR способно обнаруживать возмущения магнитного поля Земли на удалении до 1,2 километра от объекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
SH-60
Компании
CAE
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