Войти
Военно-промышленный курьер

«Свободный мир» военные США предпочитают защищать из Польши

319
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В польском городе Познань дан старт деятельности командования пятого корпуса армии США, которая осуществляется в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества.

Об этом сообщает РИА Новости. На торжественной церемонии присутствовали министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

«Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира. Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО», – сказал Мариуш Блащак.

Польша и Соединенные Штаты еще в июле договорились о расширении оборонного сотрудничества. В соответствии с соглашением, количество американских военных в республике будет увеличено на 1 тыс. человек – до 5,5 тыс., а пребывание солдат армии США в республике будет постоянным. 

Пятый корпус армии США – командная структура в составе войск Соединенных Штатов в Европе, в которой будет работать около 200 американских солдат. Ранее Польское радио сообщило, что в Польше создается база для переброски в республику до 20 тысяч солдат США, если в этом возникнет необходимость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
NATO
Похожие новости
02.12.2019
Берлинская стена и присутствие джи-ай помогают прибалтам крепить боевой дух
28.11.2019
The Times (Великобритания): немцы дают отпор США и стремятся к более тесным связям с Россией
25.07.2018
Шойгу рассчитывает, что саммит РФ - США будет способствовать военному сотрудничеству стран
13.12.2017
Хочешь мира — готовься к войне
08.12.2017
Маленькие путинские корветы-убийцы
29.12.2012
Чаще всего в РФ в 2012 г. разбивались самолеты Су-24 и вертолеты Ми-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников