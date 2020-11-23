«Свободный мир» военные США предпочитают защищать из Польши

В польском городе Познань дан старт деятельности командования пятого корпуса армии США, которая осуществляется в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества.

Об этом сообщает РИА Новости. На торжественной церемонии присутствовали министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

«Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира. Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО», – сказал Мариуш Блащак.

Польша и Соединенные Штаты еще в июле договорились о расширении оборонного сотрудничества. В соответствии с соглашением, количество американских военных в республике будет увеличено на 1 тыс. человек – до 5,5 тыс., а пребывание солдат армии США в республике будет постоянным.

Пятый корпус армии США – командная структура в составе войск Соединенных Штатов в Европе, в которой будет работать около 200 американских солдат. Ранее Польское радио сообщило, что в Польше создается база для переброски в республику до 20 тысяч солдат США, если в этом возникнет необходимость.