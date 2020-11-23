На Хайнане подготовили космодром к запуску аппарата для доставки на Землю грунта с Луны

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-5" намечен на 24 ноября

ХАЙКОУ, 21 ноября. /ТАСС/. Руководство космодрома в городе Вэньчане на северо-восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань подготовило инфраструктуру к запуску космического аппарата "Чанъэ-5", который доставит на Землю образцы лунного грунта с естественного спутника планеты. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, все работы ведутся в штатном режиме в соответствии с графиком.

По данным источников ведущего информационного портала КНР по космической тематике "Хантянь айхаочжэ", старт ракеты-носителя "Чанчжэн-5" намечен на 24 ноября и состоится в промежуток с 04:00 по 07:00 по местному времени (с 23:00 понедельника по 02:00 вторника мск). Ее уже переместили из ангара и установили на платформу. В ближайшие пару дней "Чанчжэн-5" пройдет тестирование и будет заправлена топливом.

Впервые за последние 44 года человечество осуществит миссию по доставке с Луны образцов геологической породы, которую планируется извлечь с глубины двух метров. Затем один из модулей "Чанъэ-5" осуществит взлет, на орбите произведет автоматическую стыковку, после чего груз весом 2 кг при помощи возвращаемого аппарата отправится на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей реализовать подобный проект.

Как отмечают местные специалисты, предстоящий запуск "станет одним из самых непростых в истории китайской космонавтики". "Прежде наши аппараты возвращались на первой космической скорости, которая составляет 7,9 км в секунду. На этот раз нам это предстоит сделать на второй - это примерно 11,2 км в секунду, - объяснил заместитель главного инженера Центра по исследованию Луны и космическим программам (CLEP) Национального космического управления КНР Юй Дэнъюнь. - Усложняются многие параметры миссии, в том числе связанные с аэродинамическими качествами, термостойкостью материалов [возвращаемой капсулы], а также с контролем [за процессом ее доставки на Землю]".

По словам китайских конструкторов, им прошлось уделить особо пристальное внимание технологиям, которые прежде в КНР не использовались. Они напомнили, что сила притяжения Луны составляет лишь одну шестую от земной, поэтому соблюдение параметров по сбору образцов имеет первостепенно важное значение. К тому же взлет аппарата с лунной поверхности осуществляется при условиях, по многим параметрам отличающихся от особенностей запуска на Земле.

Космические технологии

Многоступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-5" работает на водородном топливе и способна доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 25 тонн. Она уже использовалась пять раз: в ноябре 2016 года для запуска спутника "Шицзянь-17", затем в июле 2017 года (тогда возникла проблема в работе двигателя, которую впоследствии удалось устранить), в декабре 2019 года (ввод в эксплуатацию летательного аппарата "Шицзянь-20"), в мае текущего года (испытание прототипа пилотируемого корабля), а также в июле, когда на Марс был отправлен китайский космический зонд "Тяньвэнь-1".

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 т и состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем была перенесена на конец 2019-го, а потом - на ноябрь текущего.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В конце июля - начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых. В 2018 и 2019 годы Пекин лидировал в мире по количеству запусков, осуществив их 39 и 34 раза соответственно.