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WarSpot

Немцы показали своих боевых роботов в деле

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Источник изображения: warspot.ru

Rheinmetall продолжает совершенствовать своих боевых роботов. Вчера, 20 ноября, компания опубликовала на своём официальном YouTube-канале новые видео применения в боевых условиях системы наземных автономных машин Mission Master.

В рамках программы Mission Master в Rheinmetall разработали ряд беспилотных роботов A-UGV на базе 8-колёсного шасси вездехода. При этом A-UGV могут комплектоваться различным оборудованием и использоваться в разных целях — от перевозки грузов до поражения противника из стрелкового или ракетного оружия.

Презентация линейки роботизированных машин Mission Master

На видео выше показано всё семейство машин Mission Master, а также варианты их использования. Кроме того, можно увидеть возможности оператора машин, а также корректировку удара при обнаружении новых целей.

На втором видео показано применение реальных машин в полевых условиях, а также варианты их задействования в различных ситуациях. Кроме того, уделено внимание новой A-UGV Armed Reconnaissance, имеющей возможности для одновременного обнаружения и поражения целей.

Презентация роботизированной машины A-UGV Armed Reconnaissance

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Rheinmetall
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