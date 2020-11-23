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Известия.ru

Анкара сообщила о скорой отправке турецких военных в Азербайджан

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/YAHYA NEMAH

В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, сообщило 21 ноября на своей странице в Twitter агентство Anadolu.

«Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку», говорится в сообщении.

18 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские и турецкие военные будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности людей в Нагорном Карабахе. За день до этого парламент Турции одобрил указ президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке войсковых подразделений в Азербайджан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что указ об отправке военных является внутренним делом Турции, а создание мониторингового центра — это продукт двусторонней договоренности Москвы и Анкары.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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