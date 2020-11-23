Премьер Армении заявил о необходимости военной реформы

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости реформирования Вооруженных сил страны, сообщает в субботу пресс-служба армянского правительства.

"Очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования Вооруженных сил. Важно, чтобы, не вредя существующим здоровым традициям в нашей армии, мы смогли бы построить новую логику, новую стратегию. Гарантом безопасности нашей страны является армия", - сказал Пашинян, представляя нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна сотрудникам ведомства.

"Ситуация связана с деятельностью в регионе Турции, миссией миротворцев России и поствоенной обстановкой. Считаю, что за короткий период подготовим новый пакет реформ", - заявил со своей стороны новый глава Минобороны Армении.