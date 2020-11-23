Войти
Интерфакс-АВН

Премьер Армении заявил о необходимости военной реформы

319
0
0
Военнослужащий ВС Армении
Военнослужащий ВС Армении.
Источник изображения: http://newsarmenia.am/

Ереван. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости реформирования Вооруженных сил страны, сообщает в субботу пресс-служба армянского правительства.

"Очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования Вооруженных сил. Важно, чтобы, не вредя существующим здоровым традициям в нашей армии, мы смогли бы построить новую логику, новую стратегию. Гарантом безопасности нашей страны является армия", - сказал Пашинян, представляя нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна сотрудникам ведомства.

"Ситуация связана с деятельностью в регионе Турции, миссией миротворцев России и поствоенной обстановкой. Считаю, что за короткий период подготовим новый пакет реформ", - заявил со своей стороны новый глава Минобороны Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Турция
Похожие новости
30.09.2020
Пашинян прокомментировал сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25
28.09.2020
Провокации Еревана дали осечку
02.03.2020
Минобороны пригласило компании еще из 34 стран мира на форум "Армия-2020"
22.04.2019
Курдов опять предали
12.09.2018
Сирия — не трясина
18.08.2017
ФСВТС выдала 10 лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения из 7 зарубежных стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 09:41
  • 104
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 23.11 09:35
  • 13
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
  • 23.11 07:16
  • 2
Возможности боевых катеров "Калашникова" показали на видео
  • 23.11 04:48
  • 67
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 23.11 04:43
  • 47
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 23.11 04:38
  • 1
Седьмая дивизия ВДВ на юге РФ получит 60 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" - Минобороны
  • 23.11 02:50
  • 1
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
  • 23.11 02:39
  • 1
Огневая мощь свободы
  • 23.11 00:24
  • 28
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 22.11 20:40
  • 1
SpaceX в ноябре запустит на орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink
  • 22.11 19:49
  • 2
Личный состав соединений ВДВ совершил 170 тысяч прыжков с парашютом
  • 22.11 18:50
  • 7
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 22.11 17:19
  • 135
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 22.11 16:54
  • 61
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 22.11 14:31
  • 4
Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников