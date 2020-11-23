"Дело не только в истребителях": США показали Европе свое истинное лицо

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Промышленный шпионаж, политическое давление и откровенный шантаж — Вашингтон идет на все, чтобы заставить партнеров закупать военную технику исключительно американского производства. В Европе разгорается очередной скандал — неожиданно вскрылось, что на решение о поставках истребителей F-35 Lightning для ВВС Дании могла повлиять разведка США. О том, как понимают рыночные отношения и свободную конкуренцию за океаном, — в материале РИА Новости.

Шпионское лобби

По данным датских СМИ, американцы шпионили за шведской компанией SAAB, выпускающей истребители Gripen, и датской Terma — производителем радаров и другого радиотехнического оборудования для армии.

Агентство национальной безопасности (АНБ) отслеживало трафик данных через оптико-волоконные кабели и дата-центр на американской военной базе в Дании. Утечку обнаружил один из сотрудников датской Службы военной разведки и долго пытался привлечь к проблеме внимание руководства.

Выяснилось, что АНБ получало информацию о программе по обновлению парка военных самолетов ВВС Дании. По мнению европейских экспертов, американская разведка могла повлиять на выбор датчан, серьезно рассматривавших вариант покупки шведских "Грипенов". Но в итоге Копенгаген приобретает 27 F-35 Lightning почти за четыре миллиарда долларов. Таким образом, Европа снова поддержала оборонно-промышленный комплекс США, отказавшись от самолетов собственного производства.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, любая крупная американская корпорация может официально запрашивать в АНБ, ФБР и ЦРУ информацию о контрагентах.

"Мощности шведского предприятия легко позволяют обеспечить авиатехникой все страны Северной Европы, — отметил Судаков в беседе с РИА Новости. — Но США никогда не играют по-честному. Финансовый и промышленный шпионаж — это для них норма. Вроде бы друзья, на одной стороне в НАТО, но тем не менее постоянно воруют секреты, прослушивают лидеров государств, прощупывают слабые стороны конкурентов".

Кокпит шведского самолета-истребителя SAAB Gripen E на выставке LAAD 2017 Defense and Security в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 апреля 2017 Источник изображения: © AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Предложение рождает спрос

Спрос на американские истребители пятого поколения в мире действительно высокий, хотя машина пока откровенно сырая и ее никак не доведут до ума. Несмотря на неутихающие споры и скандалы, эти самолеты покупают десятками и за огромные деньги. В том числе те страны, которым они, по сути, вовсе не нужны.

Показательный пример такого расточительства — Польша, решившая кардинально обновить парк боевых самолетов и отказаться от наследия Варшавского договора.

"Варшава могла выбрать тот же "Грипен", который гораздо дешевле F-35, — говорит Судаков. — Но все же закупила партию американских "невидимок" по завышенной цене, чего никто не может понять. С помощью промышленного шпионажа, нажима, всяких вбросов и откровенного воровства информации США становятся монополистами. Это касается не только военной техники, но и гражданской, что хорошо видно по конфликту Airbus и Boeing. Американцы шантажируют европейские концерны. Западный мир теряет единство".

Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев считает, что Вашингтон прибегает к услугам шпионов для поиска выгодных оборонных контрактов в рамках так называемого экспорта безопасности, когда защита европейским союзникам предоставляется лишь с условием обязательного приобретения американской продукции. Кроме того, активность разведок при подготовке оружейных сделок может быть связана с тем, что высшие должности в структурах безопасности корпораций США занимают отставные сотрудники спецслужб.

"Они готовы "отблагодарить" коллег должностями после выхода на пенсию, заказами на консалтинг и продвижением по службе через лоббистов, — пояснил эксперт. — Так что информация о возможной сделке датчан со шведами могла поступать руководству Lockheed Martin как напрямую, так и через Белый дом. А дальше уже американские лоббисты, переговорщики и военные проталкивали свой контракт".

Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проводимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали Источник изображения: © Фото : United States government work/Lockheed Marti/Darin Russell

Отработанная стратегия

С недобросовестной конкуренцией США европейцы сталкиваются не впервые. Так, в 2017-м собиравшаяся закупить шведские "Грипены" Болгария под нажимом американцев отказалась от них в пользу истребителей F-16.

"Для шведов пока открыты лишь рынки третьих стран, а в Европе покупку их техники смогла продавить только Венгрия, — подчеркивает Куреев. — Информационным атакам подвергается и более крупный игрок — консорциум Eurofighter. Австрия, например, планировала отказаться от европейских многоцелевых истребителей еще в 2017-м".

Еще одна жертва агрессивного американского маркетинга — Бельгия. Брюссель тоже приобретет свыше 30 истребителей F-35, хотя более понятным для бельгийских ВВС выглядел бы выбор европейской марки. Авиационную технику им предлагали шведы, французы, а также консорциум Eurofighter GmbH. Однако в тендере все же победили США. Полностью Бельгия перевооружится на "молнии" к концу 2020-х. По подсчетам экономистов, вместе с обслуживанием это обойдется Брюсселю в астрономические 15 миллиардов долларов.

Противники сделки пытались выступить в парламенте страны, но их отказались слушать. Некоторые бельгийские СМИ называли контракт "предательством", однако премьер-министр поставил точку, объяснив выбор F-35 более выгодным коммерческим предложением.