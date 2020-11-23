Полет первого полностью российского экипажа на МКС перенесли на 9 апреля

Запуск первого в истории Международной космической станции российского экипажа на корабле «Союз МС-18» перенесен с 1 на 9 апреля 2021 года. Такие данные следуют из предварительной программы МКС, разработанной РКК «Энергия», с которым ознакомились «РИА Новости».

По информации агентства, запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля, а посадка «Союза МС-17» с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс, которые сейчас совершают полет на МКС, — на 17 апреля.

При этом в пресс-службе «Роскомнадзора» отметили, что точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.

В сентябре сообщалось, что первый в истории Международной космической станции (МКС) экипаж, состоящий только из российских космонавтов, отправится на корабле «Союз МС-18» 1 апреля 2021 года.

Отмечается, что предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.