NASA интегрировала в проект Black Marble данные о ночном освещении городов

Приложение собирает сведения с ночных спутниковых снимков, обрабатывает изображения и загружает в систему

ТАСС, 21 ноября. Данные о ночном освещении в населенных пунктах разных стран мира интегрированы в продукт NASA - Black Marble. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Приложение Black Marble собирает с ночных спутниковых снимков данные об искусственном освещении в городах, обрабатывает изображения, удаляя с них изображения облаков, и загружает в систему. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для исследования взаимодействий между человеческими системами и окружающей средой.

Изображения для приложения собираются на метрологическом спутнике Suomi National Polar-orbiting Partnership, который совершает оборот вокруг Земли около 14 раз в день.

"Благодаря изображениям можно отслеживать краткосрочные изменения, вызванные сбоями в подаче электроэнергии, такими как конфликты, штормы, землетрясения и отключения электроэнергии, - отмечает портал.

Кроме того, появляется возможность отслеживать циклические изменения, вызванные повторяющейся деятельностью человека, такой как праздничное освещение и сезонные миграции или следить за урбанизацией и динамикой электрификации на отельных территориях.