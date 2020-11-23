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Российская газета

Российских пограничников на границе Армении и Азербайджана усилят резервом

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Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

На границе Армении и Азербайджана будут развернуты дополнительные силы Пограничной службы ФСБ России. Об этом в пятницу на совещании у президента доложил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники, - рассказал Бортников. - Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах". Директор ФСБ добавил, что об этом решении проинформированы власти Азербайджана. Необходимое взаимодействие с партнерами организовано.

Бортников также сообщил, что с 18 по 20 ноября Управление авиации ФСБ России и Минобороны РФ доставили резерв в Армению. Сейчас проводится слаживание сил. К воскресенью пограничники выйдут на участки ответственности и приступят к выполнению поставленных задач.

Для руководства и управления резервом, а также взаимодействия и координации действий с Межведомственным центром гуманитарного реагирования и миротворческим контингентом в пункте 127-го погранотряда в городе Мигре будет развернута оперативная группа ФСБ.


Юрий Гаврилов

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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