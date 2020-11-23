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Создан закрытый «Портал» для обсуждения вопросов обороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты Минобороны РФ создали с помощью системы «Портал» закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти.

Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на VI межведомственной научно-практической конференции.

«С субъектами Российской Федерации налажен информационный обмен через систему «Портал». Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти», - сказал он.

По его словам, система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие. Как подчеркнул глава Минобороны, выработаны новые формы и методы взаимодействия, «достигнут более качественный уровень оперативности и слаженности».

Министр также отметил, что большое внимание уделяется реализации госпрограммы вооружения, выполнение которой мониторится ежедневно, и развитию системы военно-патриотического воспитания молодёжи.

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