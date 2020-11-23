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Новый президент Молдавии намерена убрать российских миротворцев из Приднестровья

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Источник изображения: vpk-news.ru

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», - подчеркнула она.

Она добавила, что выступает против федерализации Молдавии.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение», - заявила Санду. Сейчас Приднестровье представляет собой регион, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители властей Молдавии, отметила она.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, действующий президент Игорь Додон уступил своей сопернице - лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду, пишет РБК.

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
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