«Под диктовку США»: в России оценили план Санду по Приднестровью

Санду планирует вывод российских войск из Приднестровья

В Госдуме указали, что вывод российских войск из Приднестровья грозит возобновлением конфликта, наподобие того, что произошел в 1992 году. Так член комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Елена Панина ответила на слова избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что возвращение Приднестровья под контроль Кишинева должно включать «полный вывод российских войск с территории Молдовы».

Реализация плана избранного президента Молдавии Майи Санду по выводу российских войск из Приднестровья создаст предпосылки для возобновления конфликта, наподобие того, что произошел в 1992 году - заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По словам парламентария, стратегия Санду по интеграции Приднестровья исключает процесс федерализации - сценарий действительно мирного решения этого долгоиграющего вопроса, передает РИА «Новости».

«Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту - возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива «размораживания» с последующим выходом на «горячую фазу», чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем», - указала член нижней палаты российского парламента.

Она спрогнозировала, что данные предложения Санду «никогда не примут в Тирасполе», и напомнила об отклонении Кишиневым под давлением американской стороны проекта решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанного в 2003 году первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Остается только сожалеть, что и нынешние заявления Санду, похоже, написаны под диктовку американского суфлера», - подчеркнула Панина.

Согласно меморандума Козака, Молдавия должна была стать «асимметричной федерацией», а непризнанная Приднестровская Молдавская республика и Гагаузия получили бы особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий.

Молдавия обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию, а также предоставить России право на размещение российских войск в Приднестровье сроком на 20 лет в качестве гаранта урегулирования конфликта.

Однако, в последний момент - в ночь с 24 на 25 ноября 2003 года - тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин отказался от подписания уже лично им парафированного соглашения.

«Американский посол провел воспитательную беседу с президентом Республики Молдова, в итоге тот ударил по тормозам», - рассказывал впоследствии в интервью телеканалу НТВ Дмитрий Рогозин, бывший тогда депутатом Госдумы.

В своем интервью изданию «Европейская правда» от 20 ноября 2020 года Санду заявила, что возвращение Приднестровья под контроль Кишинева должно включать «полный вывод российских войск с территории Молдовы».

«Приднестровье - это регион, который откололся (breakaway region), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть. И - да, Приднестровье поддерживается Россией», - пояснила она.

Депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя раскритиковал такие заявления избранного главы государства, допустив, что Санду предпочитает донбасский вариант решения конфликта, передает информационный портал Noi.

«Убежден, что лучше иметь 28 лет мирных переговоров, чем 28 лет войны. Или вы не согласны?» - указал политик.

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду три дня назад одержала уверенную победу во втором туре президентских выборов в Молдавии, став первой женщиной-президентом в истории республики.

Миротворческий контингент вооруженных сил России был создан на базе 14-й армии, участвовавшей в деэскалации вооруженного конфликта 1992 года, ставшего результатом политического противостояния Кишинева и Тирасполя.

По оценке ЕСПЧ от 2004 года, Приднестровье находится «под эффективной властью или, по меньшей мере, под решающим влиянием Российской Федерации» и продолжает существовать в силу российской военной, экономической и политической поддержки.

В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья. В России резолюцию назвали «пропагандистским ходом» и заявили, что Москва не собирается ее исполнять.

«Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнение полумиллиона жителей непризнанной республики. А напрасно: этот вопрос не может быть решен без участия Тирасполя. А пока наши миротворцы - гаранты безопасности жителей Приднестровья», - заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Рафаэль Фахрутдинов