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ТАСС

Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

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Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Контингент приступил к выполнению поставленных задач, указал министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Миротворческий контингент РФ завершил развертывание в Карабахе, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о работе российских миротворцев в регионе.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", - доложил Шойгу.

По словам министра, всего совершено 250 самолето-рейсов, перевезено 1 960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста. "Для руководства миротворческой операцией развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменение обстановки", - уточнил Шойгу.

По его словам, Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха находится под полным контролем российских миротворцев, территория коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 км полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4 436 беженцев. С 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта.

"В рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач", - уточнил министр.

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