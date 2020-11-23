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Интерфакс-АВН

Россия завершила развертывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия завершила развертывание своего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, всего переброшены 1960 миротворцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач. Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - сказал Шойгу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, российские миротворцы полностью контролируют территорию Лачинского коридора и Нагорного Карабаха.

"Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - добавил Шойгу.

Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

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Персоны
Путин Владимир
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