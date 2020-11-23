Чем пугает Америку русский атомный беспилотник "Посейдон"

Дмитрий Литовкин — о том, что на сегодняшний день известно о мощном подводном дроне

Недавно помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд вдруг вспомнил о российской торпеде "Посейдон" оснащенной "многомегатонной ядерной боеголовкой". По его словам, дрон способен беспрепятственно пересечь мировой океан и, подорвавшись вблизи берегов США, вызвать цунами, которое уничтожит прибрежные города. Повод для беспокойства у него действительно есть. Россия готовит к выходу в море второй носитель дрона - подводную лодку "Хабаровск". Вместе с ранее построенной АПЛ "Белгород" они смогут доставить к побережью Соединенных штатов до 12 таких аппаратов.

Эхо разрядки

Появление "Посейдона" в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию анонсировал Владимир Путин. Он был представлен в ряду других систем: тяжелой баллистической ракеты "Сармат", гиперзвукового маневрирующего ядерного блока "Авангард", аэробаллистического комплекса "Кинжал", крылатой ракеты неограниченного радиуса и времени действия "Буревестник" и лазерной системы "Пересвет". На скупых кадрах видеосъемки, приведенных в подтверждение существования "Посейдона", тогда нам показали "серый" цилиндр гигантской торпеды, а затем и хвостовую часть с якобы установленным на ней пропульсивным двигателем. Чуть позже Минобороны показало кадры испытаний комплекса с борта неназываемой АПЛ.

Комплекс "Посейдон" Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По мнению главы государства, появление такого оружия должно было бы активизировать переговорный процесс с Вашингтоном в области контроля за вооружениями. Например, продлить действие договора об ограничении стратегических вооружений СНВ-3. Однако желаемого эффекта достичь не получилось. Американцы продолжили выставлять встречные условия, все более и более усложняя поиск компромисса. Фактически просто затягивая переговоры, так как и сами стоят на пороге серьезных изменений в области вооружений и не хотят связывать себя какими бы то ни было обязательствами.

Впрочем, при всем при этом американцы не переставали читать мантру о том, что действия России деструктивны. Особенно в части создания крылатой ракеты и подводного беспилотника с ядерными энергетическими установками. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сетовал по этому поводу, что "они опасны и слишком затратны". В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что "российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками "Посейдон" и "Буревестник" не подпадают под договор СНВ-3". Действительно, по условиям всех предыдущих соглашений в области ограничений ядерных вооружений Москва и Вашингтон декларировали и контролировали только те системы, которые есть в арсеналах обоих государств и сопоставимы по своим техническим возможностям. В случае с "Посейдоном" у Америки нет ничего и близко похожего.

Нереальный "Посейдон"

При всем при этом про сам дрон до сих пор мало что известно. Считается, что это современная реинкарнация - повторное воплощение "суперторпеды академика Андрея Сахарова", изделие Т-15. Она должна была иметь калибр 1550 мм, длину 24 метра и весить 40 тонн. Из них одна десятая приходилась на термоядерную боевую часть - 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. СССР в октябре 1961 года испытал похожий заряд, позже его назовут "Царь-бомбой", на ядерном полигоне архипелага Новая Земля. О тех событиях тогда сняли совершенно секретный, или, как еще говорят, "для служебного пользования", документальный фильм.

Взрыв изделия был очень сильным. Ударная волна от него докатилась до расположенного в 1,5 тыс. км от места применения бомбы Архангельска. По словам очевидцев, в городе повыбивало стекла в окнах. Этот ли факт или технические проблемы содержания подобного оружия поставили крест как на авиационном варианте бомбы, так и "торпеде Андрея Сахарова". Во всяком случае, ее размер составлял практически половину носителя - атомной подводной лодки. В сравнении с субмаринами, вооруженными баллистическими ракетами, это было крайне неразумно. Ведь вместо одной боеголовки-торпеды они несут 16 ракет, на которых может стоять до 96 ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Единственное, о чем можно сегодня рассуждать в случае с "Посейдоном", это то, что он значительно компактней советского предка. В противном случае шесть штук таких изделий в корабль размером чуть более 150 м физически бы не влезли. Хотя и тут есть нюанс. Головная лодка-носитель "Посейдонов" - "Белгород" - по своим размерам и водоизмещению обгоняет внесенный в Книгу рекордов Гиннесса тяжелый ракетный крейсер проекта 941 типа "Тайфун" как самую большую атомную лодку.

Как это возможно? Оказывается, в ходе модернизации "Белгорода" произошло перепроектирование центральной части. Вместо ракетного отсека был врезан новый размером почти 30 м. В нем может располагаться специальное оборудование для выполнения глубоководных работ, установлены шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты, а также выхода водолазов. В результате площадь увеличилась с первоначальных 154 до 184 м. Это на 11 м больше, чем у "Тайфуна".

Ну и еще одна деталь о новом подводном дроне. Источник ТАСС конкретизировал, что на новой торпеде будут стоять "различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авангарда", - до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте", - сообщил он агентству. И тут важно пояснить, что, по данным открытых источников, на межконтинентальной баллистической ракете типа "Ярс" стоят ядерные боеголовки мощностью 150 килотонн. Ну а теперь считаем. Стандартный ядерный боезаряд, сброшенный на Хиросиму и Нагасаки, имел мощность 20 килотонн и уничтожал все в радиусе более 10 км...

Посейдоново царство

Американский Forbes пишет, что западные военные постоянно мониторят из космоса "Севмаш" в Северодвинске, где строится АПЛ "Хабаровск", в надежде не пропустить выход корабля в море. В отличие от стратегических АПЛ, мы не оставим его под присмотром спутников на несколько суток, как этого требуют российско-американские соглашения в сфере ограничений стратегических наступательных вооружений (СНВ). Впрочем, для США это не самое страшное. Как говорится, вышел и вышел. Еще можно отследить куда. Мировой океан буквально пронизан средствами гидролокации, не позволяющими ни одной подводной лодке скрытно выйти на стратегический простор. Во временна СССР да и сегодня для этого кораблям Северного флота надо преодолеть так называемый Фареро-Исландский рубеж. Это линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Для ее прохода подводники используют попутные сухогрузы и танкеры. Встаешь такому мастодонту под киль и сливаешься с шумом его гребных винтов. Новейшие стратегические ракетоносцы типа "Борей-А" имеют дополнительные винто-рулевые электрические колонки типа Azipod. Они устанавливаются вне корпуса корабля и помощью шарнирного механизма вращаются вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Это позволяет лодке получить не только лучшую маневренность как по курсу, так и по скорости по сравнению с обычными движительными установками, но и двигаться хоть носом, хоть кормой, хоть бортом. То есть выполнять маневры в тех условиях, когда корабль с обычной движительной системой давно бы встал на месте, и при этом быть абсолютно бесшумной.

Ну а дальше самое интересное. Летом этого года в Тихом океане прошла экспедиция судна "Фотий Крылов" к Марианской впадине. На борту он нес необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д". За время похода дрон несколько раз погружался в Японском, Южно-Китайском морях и возле Филиппин. Итогом стало покорение Марианской впадины - 12 тыс. м. В Фонде перспективных исследований тогда рассказали, что аппарат собирал чисто научные сведения, одним из которых стало картографирование рельефа дна. Гендиректор "Рубина" Игорь Вильнит сообщил ТАСС, что сделал он это "по программе-заданию", которое было введено оператором аппарата перед погружением. Но был и еще нюанс - "Витязь" постоянно общался с поверхностью. И делал он это не по оптико-волоконному кабелю, а по автономному каналу связи.

Про "Посейдон" говорят, что он может не только самостоятельно маневрировать на глубине, но и ложиться на грунт. При наличии ядерного реактора дремать он может годами, что и создает для американцев серьезную проблему. Достать его при обнаружении с глубины даже 6 тыс. м (основные глубины мирового океана) практически невозможно. При раскрытии он может ожить и поменять "берлогу" в ожидании "зова". А тот может поступить в любой момент с проходящего рядом корабля, судна, пролетевшего лайнера или по низкочастотному каналу РЛС "Зевс" - передатчика кодированных сигналов боевого управления подводным лодкам в любой точке Мирового океана. Собственно, именно это "Витязь-Д" и показал.