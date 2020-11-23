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Российская газета

Советский катер получил дистанционное управление во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Во Вьетнаме создан дистанционно управляемый катер. В качестве основы для этой разработки выступил советский БМК-Т, применяющийся в инженерных подразделениях.

Он используется для буксировки звеньев наводимых понтонных мостов, а также для выполнения других задач в ходе обеспечения переправ через различные водные преграды.

Такая техника служит для патрулирования и разведки, также катер может брать на борт до 25 человек десанта.

Снаряженная масса составляет 6000 кг. Мощность дизельного двигателя - 180 л.с. Максимальная скорость - до 17 км/час. Запас имеющегося топлива обеспечивает 20 часов непрерывной работы.

По суше перевозится на специально оборудованном автомобиле высокой проходимости.

Такие катера продолжают эксплуатировать во многих государствах, куда они были поставлены еще во времена Советского Союза, в том числе во Вьетнаме.

Доработанный военными инженерами образец теперь имеет на борту видеокамеры, специальную аппаратуру. Управление осуществляется с достаточно компактного мобильного пульта.

Также в вооруженных силах этого государства большое внимание уделяется летающим беспилотникам. В настоящее время организовано серийное производство легких дронов.

В то же время проводятся исследовательские работы по крупным БПЛА, приспособленным для нанесения ударов по наземным целям.



Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Компании
MAN
Проекты
БПЛА
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